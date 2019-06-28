Мун Чжэ Ин оценил роль России в корейском урегулировании

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке отметил конструктивную роль Москвы в продвижении мира на Корейском полуострове.

«Президент Мун Чжэ Ин заявил, что конструктивная роль России помогает в процессе продвижения мира на Корейском полуострове и он намерен и в дальнейшем поддерживать тесные контакты и сотрудничество с Россией», — приводит РИА Новости сообщение администрации южнокорейского президента.

Он также поблагодарил Путина за позицию о необходимости достижения денуклеаризации через диалог.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия и Южная Корея начинают официальные переговоры по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ).