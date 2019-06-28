Мун Чжэ Ин оценил роль России в корейском урегулировании

Короткая ссылка
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке отметил конструктивную роль Москвы в продвижении мира на Корейском полуострове.

«Президент Мун Чжэ Ин заявил, что конструктивная роль России помогает в процессе продвижения мира на Корейском полуострове и он намерен и в дальнейшем поддерживать тесные контакты и сотрудничество с Россией», — приводит РИА Новости сообщение администрации южнокорейского президента.

Он также поблагодарил Путина за позицию о необходимости достижения денуклеаризации через диалог.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия и Южная Корея начинают официальные переговоры по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить