Мун Чжэ Ин оценил роль России в корейском урегулировании
«Президент Мун Чжэ Ин заявил, что конструктивная роль России помогает в процессе продвижения мира на Корейском полуострове и он намерен и в дальнейшем поддерживать тесные контакты и сотрудничество с Россией», — приводит РИА Новости сообщение администрации южнокорейского президента.
Он также поблагодарил Путина за позицию о необходимости достижения денуклеаризации через диалог.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия и Южная Корея начинают официальные переговоры по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ).