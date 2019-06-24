Представители МИД России и КНДР провели переговоры

Заместители министра иностранных дел России и КНДР Игорь Моргулов и Им Чхон Иль провели консультации, в ходе которых обсудили ситуацию на Корейском полуострове и сотрудничество между двумя странами.

Об этом говорится в сообщении МИД России.

«Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове с акцентом на необходимость уплотнения координации по комплексному урегулированию проблем субрегиона», — заявили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что альтернативы дипломатическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове нет.

В марте эксперт Евгений Ким в беседе с НСН оценил заявление Пхеньяна о том, что Вашингтону нужно пересмотреть свой «метод расчётов» для продолжения переговоров с КНДР о денуклеаризации страны.