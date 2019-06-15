Путин прокомментировал ситуацию вокруг КНДР

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Альтернативы дипломатическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове нет. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Путин прокомментировал ситуацию вокруг КНДР
  • Reuters

«Что касается ситуации на Корейском полуострове, то здесь нет и не может быть альтернативы мирному дипломатическому пути», — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, именно этот подход лёг в основу разработанной по инициативе России и Китая в 2015 году дорожной карты урегулирования.

В конце апреля Путин в ходе торжественного мероприятия после переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном отметил вклад главы Северной Кореи в стабилизацию ситуации на Корейском полуострове

В середине марта эксперт Евгений Ким в беседе с НСН оценил заявление КНДР о том, что США должны пересмотреть свой «метод расчётов» для продолжения переговоров с КНДР о денуклеаризации страны.

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