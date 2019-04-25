Путин отметил вклад Ким Чен Ына в стабилизацию ситуации на Корейском полуострове

Президент России Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия после переговоров с Ким Чен Ыном отметил вклад лидера Северной Кореи в стабилизацию ситуации на Корейском полуострове.

РИА Новости

«Сегодняшние переговоры прошли конструктивно, по-деловому, в дружеской атмосфере — традиционной для отношений между нашими государствами... Видим, что во многом благодаря инициативам товарища Ким Чен Ына в последние месяцы ситуация вокруг Корейского полуострова стабилизируется», — сказал он. Ранее во Владивостоке завершились переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. Встреча длилась около трёх с половиной часов.