Путин отметил вклад Ким Чен Ына в стабилизацию ситуации на Корейском полуострове

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия после переговоров с Ким Чен Ыном отметил вклад лидера Северной Кореи в стабилизацию ситуации на Корейском полуострове.
Путин отметил вклад Ким Чен Ына в стабилизацию ситуации на Корейском полуострове
  • РИА Новости

«Сегодняшние переговоры прошли конструктивно, по-деловому, в дружеской атмосфере — традиционной для отношений между нашими государствами... Видим, что во многом благодаря инициативам товарища Ким Чен Ына в последние месяцы ситуация вокруг Корейского полуострова стабилизируется», — сказал он.

Ранее во Владивостоке завершились переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Встреча длилась около трёх с половиной часов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить