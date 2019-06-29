Трамп: США разрешат Huawei продавать оборудование при отсутствии угроз

Соединённые Штаты разрешат американским компаниям продавать оборудование китайской телекоммуникационной корпорации Huawei, если оно не будет представлять угрозы национальной безопасности Вашингтона, заявил лидер США Дональд Трамп.

«Компании США могут продавать оборудование Huawei. Я говорю об оборудовании, где нет большой проблемы для национальной безопасности», — приводит РИА Новости заявление Трампа по итогам саммита G20.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники передавала, что компании США нашли способ обойти запрет Трампа на торговлю с Huawei.

Политолог и публицист Анатолий Вассерман в беседе с Nation News оценил угрозы Вашингтона запретить китайское оборудование для сетей 5G.

16 мая Трамп подписал указ о защите информационных технологий.

Впоследствии Министерство торговли США внесло Huawei в чёрный список из-за угрозы национальной безопасности.