Трамп: США разрешат Huawei продавать оборудование при отсутствии угроз

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Соединённые Штаты разрешат американским компаниям продавать оборудование китайской телекоммуникационной корпорации Huawei, если оно не будет представлять угрозы национальной безопасности Вашингтона, заявил лидер США Дональд Трамп.
Трамп: США разрешат Huawei продавать оборудование при отсутствии угроз
  • Reuters

«Компании США могут продавать оборудование Huawei. Я говорю об оборудовании, где нет большой проблемы для национальной безопасности», — приводит РИА Новости заявление Трампа по итогам саммита G20.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники передавала, что компании США нашли способ обойти запрет Трампа на торговлю с Huawei.

Политолог и публицист Анатолий Вассерман в беседе с Nation News оценил угрозы Вашингтона запретить китайское оборудование для сетей 5G.

16 мая Трамп подписал указ о защите информационных технологий.

Впоследствии Министерство торговли США внесло Huawei в чёрный список из-за угрозы национальной безопасности.

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