Трамп: США разрешат Huawei продавать оборудование при отсутствии угроз
- Reuters
«Компании США могут продавать оборудование Huawei. Я говорю об оборудовании, где нет большой проблемы для национальной безопасности», — приводит РИА Новости заявление Трампа по итогам саммита G20.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники передавала, что компании США нашли способ обойти запрет Трампа на торговлю с Huawei.
Политолог и публицист Анатолий Вассерман в беседе с Nation News оценил угрозы Вашингтона запретить китайское оборудование для сетей 5G.
16 мая Трамп подписал указ о защите информационных технологий.
Впоследствии Министерство торговли США внесло Huawei в чёрный список из-за угрозы национальной безопасности.