В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США

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Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.

«Я не вижу проблемы, потому что на китайском рынке не произошло спада потребительского бизнеса. Снижение может произойти за рубежом. В худшем случае оно составит 40%, но сейчас оно менее 20%», — заявил глава компании.

Он также выразил надежду, что недополученный доход Huawei в $30 млрд не скажется серьёзно на компании.

По словам Чжэнфэя, выручка Huawei в этом году достигнет $100 млрд.

Глава Huawei также сравнил свою компанию с птицей феникс, которая способна возродиться из пепла.

20 мая компания Google частично приостановила сотрудничество с Huawei после указа президента США Дональда Трампа об обеспечении безопасности информационных технологий.

Российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2019 назвал ситуацию с Huawei попыткой вытолкнуть компанию с рынка.

Специалист по мобильным технологиям Андрей Соловьёв в беседе с Nation News оценил возможность использования операционной системы «Аврора» компании «Ростелеком» на мобильных устройствах Huawei.

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