В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США
«Я не вижу проблемы, потому что на китайском рынке не произошло спада потребительского бизнеса. Снижение может произойти за рубежом. В худшем случае оно составит 40%, но сейчас оно менее 20%», — заявил глава компании.
Он также выразил надежду, что недополученный доход Huawei в $30 млрд не скажется серьёзно на компании.
По словам Чжэнфэя, выручка Huawei в этом году достигнет $100 млрд.
Глава Huawei также сравнил свою компанию с птицей феникс, которая способна возродиться из пепла.
20 мая компания Google частично приостановила сотрудничество с Huawei после указа президента США Дональда Трампа об обеспечении безопасности информационных технологий.
Российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2019 назвал ситуацию с Huawei попыткой вытолкнуть компанию с рынка.
Специалист по мобильным технологиям Андрей Соловьёв в беседе с Nation News оценил возможность использования операционной системы «Аврора» компании «Ростелеком» на мобильных устройствах Huawei.