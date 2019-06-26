NYT: Компании из США нашли способ обойти запрет Трампа на торговлю с Huawei
По данным издания, рассматриваемые производители процессоров продолжают поставлять Huawei свою продукцию, которая была произведена за пределами США.
Как уточняет ТАСС, в подобной ситуации введённые Вашингтоном ограничения не действуют.
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ о защите информационных технологий.
Впоследствии Министерство торговли страны внесло корпорацию Huawei в чёрный список из-за угрозы национальной безопасности.
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал ситуацию с Huawei, назвав происходящее попыткой вытолкнуть компанию с рынка.