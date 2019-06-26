NYT: Компании из США нашли способ обойти запрет Трампа на торговлю с Huawei

Несколько американских компаний, в частности, Intel и Micron Technology продолжают работать с китайской корпорацией Huawei, несмотря на запрет властей США. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, рассматриваемые производители процессоров продолжают поставлять Huawei свою продукцию, которая была произведена за пределами США. Как уточняет ТАСС, в подобной ситуации введённые Вашингтоном ограничения не действуют. Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ о защите информационных технологий. Впоследствии Министерство торговли страны внесло корпорацию Huawei в чёрный список из-за угрозы национальной безопасности. Российский лидер Владимир Путин прокомментировал ситуацию с Huawei, назвав происходящее попыткой вытолкнуть компанию с рынка.