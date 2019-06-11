«Ростелеком» оценил возможность сотрудничества с Huawei

«Ростелеком» прокомментировал данные СМИ о планах использования его операционной системы «Аврора» на мобильных устройствах китайской компании Huawei. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В «Ростелекоме» заявили, что не получали подобных предложений, но «выразили готовность к сотрудничеству», отмечает агентство.

«Мы о таких предложениях не слышали, но были бы рады сотрудничеству с производителями любых решений», — заявили в Ростелекоме.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что глава Минкомсвязи Константин Носков и глава Huawei Го Пин обсуждали возможность использования операционной системы «Аврора» на смартфонах китайской компании.

Указывается, что в Минкомсвязи, комментируя соответствующие данные отметили, что министерство занимается продвижением компаний России на иностранные рынки.

В конце мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти ожидают, что большее количество компаний откажутся от сотрудничества с китайской Huawei.