«Ростелеком» оценил возможность сотрудничества с Huawei
В «Ростелекоме» заявили, что не получали подобных предложений, но «выразили готовность к сотрудничеству», отмечает агентство.
«Мы о таких предложениях не слышали, но были бы рады сотрудничеству с производителями любых решений», — заявили в Ростелекоме.
Ранее издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что глава Минкомсвязи Константин Носков и глава Huawei Го Пин обсуждали возможность использования операционной системы «Аврора» на смартфонах китайской компании.
Указывается, что в Минкомсвязи, комментируя соответствующие данные отметили, что министерство занимается продвижением компаний России на иностранные рынки.
В конце мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти ожидают, что большее количество компаний откажутся от сотрудничества с китайской Huawei.