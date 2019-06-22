США внесли в чёрный список пять китайских компаний

Соединённые Штаты внесли пять китайских IT-компаний в чёрный список вслед за корпорацией Huawei. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, организации, попавшие под ограничительные меры, не могут закупать американские товары и услуги из соображений государственной безопасности.

В чёрный список, в частности, были включены компании Higon, Sugon и Chengdu Haiguang Integrated Circuit.

20 мая компания Google частично приостановила сотрудничество с Huawei после указа американского лидера Дональда Трампа об обеспечении безопасности информационных технологий.

Специалист по мобильным технологиям Андрей Соловьёв в беседе с Nation News оценил возможность использования операционной системы «Аврора» компании «Ростелеком» на мобильных устройствах Huawei.