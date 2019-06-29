Путин: действия России в отношении партнёров всегда будут зеркальными

Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «двадцатки» заявил, что действия Москвы в отношении других стран всегда будут носить зеркальный характер.

Комментируя встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита G20, Путин отметил жёсткую позицию Лондона в отношении Москвы по ряду вопросов и подчеркнул, что Россия всегда будет действовать зеркально.

«Она высказала свою позицию в достаточно жёсткой форме, я сообщил ей российскую позицию о ряде проблем, которые являются раздражителями в наших отношениях. Наши действия в отношении партнёров всегда будут зеркальными: как к нам относятся, так и мы будем относиться», — заявил президент России.

При этом он заверил, что у России нет намерений предпринимать какие-либо агрессивные действия против других стран.

«Хочу вас обрадовать, у нас и не было намерений совершать какие бы то ни было агрессивные действия в отношении кого бы то ни было», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в ходе личной встречи Путин и Мэй обсудили тему отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

При этом премьер Британии заявила о наличии неопровержимых доказательств причастности России к делу об отравлении Скрипалей.