Путин: действия России в отношении партнёров всегда будут зеркальными

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «двадцатки» заявил, что действия Москвы в отношении других стран всегда будут носить зеркальный характер.
Путин: действия России в отношении партнёров всегда будут зеркальными
  • Reuters

Комментируя встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита G20, Путин отметил жёсткую позицию Лондона в отношении Москвы по ряду вопросов и подчеркнул, что Россия всегда будет действовать зеркально.

«Она высказала свою позицию в достаточно жёсткой форме, я сообщил ей российскую позицию о ряде проблем, которые являются раздражителями в наших отношениях. Наши действия в отношении партнёров всегда будут зеркальными: как к нам относятся, так и мы будем относиться», — заявил президент России.

При этом он заверил, что у России нет намерений предпринимать какие-либо агрессивные действия против других стран.

«Хочу вас обрадовать, у нас и не было намерений совершать какие бы то ни было агрессивные действия в отношении кого бы то ни было», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в ходе личной встречи Путин и Мэй обсудили тему отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

При этом премьер Британии заявила о наличии неопровержимых доказательств причастности России к делу об отравлении Скрипалей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить