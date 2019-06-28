Мэй заявила Путину о неопровержимых доказательствах по делу Скрипалей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным на полях G20 заявила о наличии неопровержимых доказательств причастности России к делу об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.

«Она ясно дала понять, что у Великобритании есть неопровержимые доказательства того, что за нападением стояла Россия, которые основываются на тщательных расследованиях и сотрудничестве с нашими союзниками», — говорится в заявлении представителя офиса премьера.

Как отмечается, Мэй также заявила, что Великобритания хочет, чтобы два человека, ответственные за инцидент в Солсбери, были привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что Мэй при встрече с Путиным намерена потребовать выдачи двух россиян, которые обвиняются по делу об инциденте в Солсбери. Об этом сообщал Independent.

В интервью Financial Times Путин заявил, что история с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери «не стоит и пяти копеек».

5 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.

Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.