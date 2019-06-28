Путин провёл переговоры с Мэй в формате один на один

Российский лидер Владимир Путин провёл на полях саммита G20 в Осаке переговоры с британским премьером Терезой Мэй в формате один на один, после чего встреча продолжилась в расширенном составе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что эта встреча произошла «после долгого перерыва».

«Она началась в формате один на один, только в присутствии переводчиков. В этом формате премьер министр Мэй говорила о деле Скрипалей, ставила этот вопрос, получила необходимые ответы со стороны российского президента. Далее уже в расширенном составе затрагивались темы взаимной торговли, торгово-экономических отношений», — сказал Песков.

По его словам, существует «понимание необходимости выработки форматов для оживления этого взаимодействия в интересах бизнеса двух стран».

«Также состоялся обмен мнениями по Украине, Сирии и Ирану», — добавил он.

Ранее в Осаке состоялись переговоры Путина и Мэй. Как заявили в Лондоне, премьер на встрече с Путиным заявила, что «действия» России на Украине вызывают глубокое беспокойство.

Как сообщалось 28 июня, Мэй собирается при встрече с Путиным потребовать выдачи двух россиян по делу об инциденте в Солсбери.