Тереза Мэй планирует потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей

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Британский премьер-министр Терезы Мэй при встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерена потребовать выдачу двух россиян, которые обвиняются по делу об инциденте в Солсбери. Об этом сообщает Independent.

«Я собираюсь пояснить, какую позицию Великобритания занимает в отношении того, что произошло в Солсбери. Мы считаем, что эти лица должны быть привлечены к ответственности», — заявила Мэй.

При этом она отметила, что знает о позиции России, не позволяющей экстрадировать своих граждан.

«Но есть европейские ордера на арест этих людей, и если они покинут пределы России, то мы приложим все усилия, чтобы они предстали перед судом», — добавила британский премьер.

Ранее Путин заявил, что история с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери «не стоит и пяти копеек».

5 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии.

Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

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