В НАТО рассказали о частоте перехватов самолётов
«Для вашего понимания, на каждый перехват, который осуществляет российская авиация в отношении натовского самолета, у нас три перехвата со стороны НАТО в отношении российской авиации», — цитирует РИА Новости Уолтерса.
По его словам «в небе происходит большая активность».
При этом он добавил, что в течение двух последних лет «частота небезопасных перехватов значительно сократилась».
17 июня экипажи Су-27 России перехватили бомбардировщики ВВС США над Чёрным и Балтийским морями вблизи российской границы.