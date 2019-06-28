В НАТО рассказали о частоте перехватов самолётов

Новый главком объединенных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс в ходе форума в Брюсселе рассказал о частоте перехватов самолётов.

«Для вашего понимания, на каждый перехват, который осуществляет российская авиация в отношении натовского самолета, у нас три перехвата со стороны НАТО в отношении российской авиации», — цитирует РИА Новости Уолтерса.

По его словам «в небе происходит большая активность».

При этом он добавил, что в течение двух последних лет «частота небезопасных перехватов значительно сократилась».

17 июня экипажи Су-27 России перехватили бомбардировщики ВВС США над Чёрным и Балтийским морями вблизи российской границы.