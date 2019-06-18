Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США
На кадрах видно, что российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне сопровождает бомбардировщик В-52Н ВВС США.
В Национальном центре управления обороной России подчеркнули, что нарушения границы допущено не было, и полёты российских самолётов выполнялись согласно Международным правилам.
Ранее сообщалось, что 17 июня экипажи Су-27 России перехватили бомбардировщики ВВС США над Чёрным и Балтийским морями вблизи российской границы.