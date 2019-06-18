Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США

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Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.

На кадрах видно, что российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне сопровождает бомбардировщик В-52Н ВВС США.

В Национальном центре управления обороной России подчеркнули, что нарушения границы допущено не было, и полёты российских самолётов выполнялись согласно Международным правилам.

Ранее сообщалось, что 17 июня экипажи Су-27 России перехватили бомбардировщики ВВС США над Чёрным и Балтийским морями вблизи российской границы.

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