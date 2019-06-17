Российские Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США

Российские истребители перехватили стратегические бомбардировщики ВВС США, которые приближались к границе России со стороны Чёрного и Балтийского морей.

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

«17 июня 2019 года экипажами российских истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были осуществлены перехваты стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе Российской Федерации со стороны Чёрного и Балтийского морей», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что нарушения границы России допущено не было. Полёты российских самолётов проводились в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

В марте истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США над Балтикой.