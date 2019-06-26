В США предложили запретить Трампу лично инициировать операцию против Ирана

Американские конгрессмены — демократ Ро Ханна и республиканец Мэтт Гэтц — сообщили, что выступили с предложением внести поправку к военному бюджету страны, которая ограничила бы президента США Дональда Трампа в возможности начать военную операцию против Ирана без одобрения конгресса.

Отмечается, что поправка, в случае её принятия, не разрешит финансировать операции подобного рода.

«На прошлой неделе мы видели, что президент Трамп был всего в нескольких минутах от удара по Ирану и втягивания США ещё в одну войну на Ближнем Востоке стоимостью в $1 трлн», — заявил Ханна, подчеркнув, что в ходе президентской гонки лидер обещал завершить дорогостоящие военные кампании с участием США за рубежом.

Гэтц, в свою очередь, отметил, что войны на Ближнем Востоке «ослабляют, а не укрепляют Америку», указав, что конгресс должен добиваться того, чтобы военные действия велись в соответствии с конституцией страны.

Ранее сообщалось, что Трамп отдал приказ не наносить удары по Ирану за 10 минут до начала операции, инспирированной инцидентом со сбитым силами КСИР американским беспилотником.

Впоследствии президент заявил, что не отменял распоряжения, а лишь приостановил его действие на данном этапе.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отношения Ирана и США.