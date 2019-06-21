Пелоси призвала к выверенной реакции на действия Ирана

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала к «умному и стратегическому» подходу по решению ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщает Washington Post.
Пелоси призвала к выверенной реакции на действия Ирана
  • Reuters

«У нас нет иллюзий относительно опасного поведения иранского режима. Это опасная, очень напряжённая ситуация, которая требует сильного, умного и стратегического подхода», — заявила она.

При этом Пелоси добавила, что не была проинформирована о готовящейся атаке на Иран.

Политик отметила, что ситуация с Ираном опасна и очень чувствительна. 

«Мы должны верно отмерить реакцию, которая будет снижать напряжённость и продвигать интересы Америки», — подчеркнула она.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники передавала, что американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом БПЛА, однако впоследствии отменил операцию. Позднее глава США подтвердил данную информацию.

По словам американского лидера, он отдал приказ не наносить точечных ударов по Ирану за десять минут до их начала.

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