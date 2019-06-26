Генконсул США во Владивостоке завершит работу 5 июля
Генеральный консул Соединённых Штатов во Владивостоке Майкл Кийс 5 июля завершит работу на своём посту. Отмечается, что в данной должности дипломат находится с 2016 года.
«5 июля я завершаю свою миссию во Владивостоке», — цитирует его РИА Новости.
В апреле 2018 года Кийс заявил, что выдержал Великий пост.
В январе он вместе с другими сотрудниками дипмиссии окунулся в прорубь на Крещение.
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