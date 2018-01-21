Посол США заявил о большой связи с народом России

Посол США в России Джон Хантсман, окунувшийся в купель в Новоиерусалимском мужском монастыре в Подмосковье, заявил, что чувствует связь с российским народом.

«Чувствую большую связь с народом России! Это незабываемый момент и опыт. Очень сильные впечатления от ваших традиций. Я читал об этом, смотрел ролики на YouTube и хотел сам принять участие. С каждым месяцем узнаю всё больше о ваших традициях и не исключаю, что стану экспертом», — цитирует Хантсмана kp.ru.

Ранее Хантсман окунулся в купель Новоиерусалимского монастыря в честь праздника Крещения Господня.

19 января генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс и другие сотрудники дипломатической миссии окунулись в прорубь на Крещение.