Хантсман окунулся в купель Новоиерусалимского монастыря в честь Крещения

Посол США в России Джон Хантсман искупался в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье, передаёт РИА Новости.

Сообщается, что вместе с послом, преодолевшим путь до купели в белых валенках, искупались ещё семеро мужчин из посольства и две женщины. После купания супруга Хантсмана укутала его в полотенце и подала кружку с горячим чаем.

«Это новый для меня, но незабываемый опыт», — поделился впечатлениями дипломат.

По данным агентства, делегация американского посольства во главе с Хантсманом совершила подробную экскурсию по собору Новоиерусалимского мужского монастыря.

Ранее сообщалось, что генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс и другие сотрудники дипмиссии окунулись в прорубь на Крещение.