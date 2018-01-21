Хантсман окунулся в купель Новоиерусалимского монастыря в честь Крещения

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Посол США в России Джон Хантсман искупался в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье, передаёт РИА Новости.

Сообщается, что вместе с послом, преодолевшим путь до купели в белых валенках, искупались ещё семеро мужчин из посольства и две женщины. После купания супруга Хантсмана укутала его в полотенце и подала кружку с горячим чаем.

«Это новый для меня, но незабываемый опыт», — поделился впечатлениями дипломат.

По данным агентства, делегация американского посольства во главе с Хантсманом совершила подробную экскурсию по собору Новоиерусалимского мужского монастыря.

Ранее сообщалось, что генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс и другие сотрудники дипмиссии окунулись в прорубь на Крещение.

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