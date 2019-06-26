СМИ сообщили об отстранении от работы главы службы протокола Трампа перед G20
По некоторым данным, в отношении Лоулера ведётся расследование по делу о возможной «дискриминации и угрозах».
К настоящему времени чиновник не лишился поста, однако собеседники канала полагают, что на службу Лоулер уже не вернётся.
На саммите в Японии американского лидера будет сопровождать помощник шефа протокола Мэри-Кейт Фишер.
Ранее в Белом доме подтвердили встречу американского и российского лидеров, Дональда Трампа и Владимира Путина, на саммите G20.
По данным ведомства, стороны обсудят в том числе ситуацию вокруг Ирана, Украину.