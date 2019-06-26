В США отвергли обвинения в том, что Вашингтон мешает доставке помощи в «Эр-Рукбан»
«Любые обвинения в том, что США ответственны за блокирование доставки гуманитарной помощи в «Эр-Рукбан» являются абсолютной ложью», — цитирует его РИА Новости.
Также, по словам Коэна, США готовы обеспечивать безопасность гумконвоев ООН, направляющихся в лагерь.
В конце марта российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии предложил и. о. представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев в САР Корин Флейшер объединить усилия по выводу беженцев из «Эр-Рукбана».