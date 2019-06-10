Беженцев из «Эр-Рукбана» расселили во временных центрах в Хомсе
«Ждем ещё больше беженцев, готовы разместить каждого. Правительство страны хочет, чтобы все сирийцы знали — это их родина», — цитирует РИА Новости Найсэра.
В апреле глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади заявил, что Россия готова оказать любое содействие выходу беженцев из «Эр-Рукбана».
В свою очердь ас-Сафади сообщил, что Иордания готова продолжать сотрудничество с Россией и США для возвращения беженцев из «Эр-Рукбана» домой.
Также глава МИД Иордании в беседе с газетой «Известия» заявил о невозможности разрешить кризис в Сирии без участия России.