Беженцев из «Эр-Рукбана» расселили во временных центрах в Хомсе

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Беженцев из сирийского лагеря «Эр-Рукбан» расселили во временных центрах на территории провинции Хомс. Об этом рассказал член муниципалитета города Хомс Аднан Найсэр.

«Ждем ещё больше беженцев, готовы разместить каждого. Правительство страны хочет, чтобы все сирийцы знали — это их родина», — цитирует РИА Новости Найсэра.

В апреле глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади заявил, что Россия готова оказать любое содействие выходу беженцев из «Эр-Рукбана»

В свою очердь ас-Сафади сообщил, что Иордания готова продолжать сотрудничество с Россией и США для возвращения беженцев из «Эр-Рукбана» домой.

Также глава МИД Иордании в беседе с газетой «Известия» заявил о невозможности разрешить кризис в Сирии без участия России.

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