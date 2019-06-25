Защита Фирташа оценила решение суда об экстрадиции бизнесмена в США

Дэн Уэбб и Лэнни Дэвис, американские адвокаты Дмитрия Фирташа, прокомментировали решение Верховного суда Австрии об экстрадиции украинского бизнесмена в США.

«Мы разочарованы сегодняшним решением Верховного суда Австрии. В любом случае, ничего не изменилось относительно невиновности господина Фирташа и отсутствия доказательств его вины в каком-либо преступлении», — приводит заявление адвокатов Bloomberg.

Ранее Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию бизнесмена в США.

Дмитрий Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, после внесения залога он был отпущен под подписку о невыезде.

В Соединённых Штатах его обвиняют во взятке с целью получения лицензии на разработку титанового месторождения. При этом Испания требовала выдачи Фирташа в связи с подозрениями в отмывании денег, а также создании криминальной группировки.