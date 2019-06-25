Суд в Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Фирташа в США

Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Соединённые Штаты. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что окончательное решение по экстрадиции должен принять министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер.

Дмитрий Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, после внесения залога он был отпущен под подписку о невыезде.

В США бизнесмена обвиняют во взятке с целью получения лицензии на разработку титанового месторождения.

Между тем Испания требовала выдачи Фирташа в связи с подозрениями в отмывании денег и создании криминальной группировки.