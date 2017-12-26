Суд Австрии приостановил решение об экстрадиции украинского бизнесмена Фирташа в США

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Верховный суд Австрии принял апелляцию украинского олигарха Дмитрия Фирташа с просьбой пересмотреть вердикт Апелляционного суда Австрии, который предусматривает его экстрадицию в США, как ошибочный.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сторону защиты бизнесмена.

«Верховный суд постановил приостановить экстрадицию господина Фирташа до рассмотрения его обращения», — говорится в сообщении адвоката Лэнни Дэвиса.

В США бизнесмена обвиняют во взятке с целью получения лицензии на разработку титанового месторождения.

Ранее Высший земельный суд Вены отказал городской прокуратуре в удовлетворении жалобы на отказ в экстрадиции в Испанию украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

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