Суд Австрии приостановил решение об экстрадиции украинского бизнесмена Фирташа в США
Верховный суд Австрии принял апелляцию украинского олигарха Дмитрия Фирташа с просьбой пересмотреть вердикт Апелляционного суда Австрии, который предусматривает его экстрадицию в США, как ошибочный.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сторону защиты бизнесмена.
«Верховный суд постановил приостановить экстрадицию господина Фирташа до рассмотрения его обращения», — говорится в сообщении адвоката Лэнни Дэвиса.
В США бизнесмена обвиняют во взятке с целью получения лицензии на разработку титанового месторождения.
Ранее Высший земельный суд Вены отказал городской прокуратуре в удовлетворении жалобы на отказ в экстрадиции в Испанию украинского олигарха Дмитрия Фирташа.
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