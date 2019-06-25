Маас приветствовал решение ПАСЕ по России

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Глава МИД Германии Хайко Маас приветствовал принятую ПАСЕ резолюцию, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Маас приветствовал решение ПАСЕ по России
  • Reuters

Соответствующее заявление опубликовано на странице немецкого внешнеполитического ведомства в Twitter.

Маас подчеркнул, что «Россия принадлежит Совету Европы со всеми правами и обязанностями».

«Я рад, что ПАСЕ сейчас проложила путь для компромисса по вопросу российского членства. Это также хорошая новость для российского гражданского общества», — заявил глава МИД ФРГ.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы

Позднее депутаты ПАСЕ оспорили полномочия делегации России в данной организации.

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