Маас приветствовал решение ПАСЕ по России
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовано на странице немецкого внешнеполитического ведомства в Twitter.
Маас подчеркнул, что «Россия принадлежит Совету Европы со всеми правами и обязанностями».
«Я рад, что ПАСЕ сейчас проложила путь для компромисса по вопросу российского членства. Это также хорошая новость для российского гражданского общества», — заявил глава МИД ФРГ.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы.
Позднее депутаты ПАСЕ оспорили полномочия делегации России в данной организации.