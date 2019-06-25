Делегация России не будет голосовать на выборах главы СЕ до подтверждения полномочий
- Reuters
«Не будем», — приводит ТАСС ответ Толстого на соответствующий вопрос.
Он сообщил, что когда российской делегации подтвердят полномочия, тогда она проголосует за генсека СЕ.
«Пусть нам подтвердят полномочия, мы проголосуем за генсека и будем дальше работать», — заявил Толстой.
Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию принять участие в сессии организации в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы.
Позднее депутаты ПАСЕ оспорили полномочия делегации России в данной организации.