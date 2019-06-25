Делегация России не будет голосовать на выборах главы СЕ до подтверждения полномочий

Вице-спикер Государственной думы, руководитель делегации в ПАСЕ Пётр Толстой заявил, что Россия не будет голосовать на выборах генсека СЕ до подтверждения полномочий.

«Не будем», — приводит ТАСС ответ Толстого на соответствующий вопрос.

Он сообщил, что когда российской делегации подтвердят полномочия, тогда она проголосует за генсека СЕ.

«Пусть нам подтвердят полномочия, мы проголосуем за генсека и будем дальше работать», — заявил Толстой.

Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию принять участие в сессии организации в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы.

Позднее депутаты ПАСЕ оспорили полномочия делегации России в данной организации.