Медведев назвал ошибочной отмену Западом форматов общения с Россией

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ошибочным подход стран Запада, которые ввели антироссийские санкции и ограничили таким образом форматы общения с Москвой.
Медведев назвал ошибочной отмену Западом форматов общения с Россией
  • РИА Новости

Как напомнил Медведев, даже во времена СССР стороны не допускали блокировки общения между странами на всех уровнях.

«Я могу сказать только одно: я считаю, что вот эти решения, связанные с отменой тех или иных форматов общения, — они ошибочны», — отметил российский премьер по итогам переговоров с французским коллегой Эдуаром Филиппом.

При этом Медведев заявил, что Россия спокойно относится к данному решению Запада и всегда готова возобновить диалог на любом уровне.

«На уровне министров — значит на уровне министров, на уровне премьеров — значит на уровне премьеров, восстанавливается ли полный формат общения в виде межправительственной комиссии, добавляются ли ещё какие-то форматы... Мы готовы общаться в любом варианте», — заключил глава российского правительства.

Ранее Филипп допустил вероятность отмены антироссийских санкций «в любой момент».

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