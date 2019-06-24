Премьер Франции заявил о возможности отмены санкций «в любой момент»

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Французский премьер-министр Эдуар Филипп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского правительства Дмитрием Медведевым заявил, что антироссийские санкции могут быть отменены в любой момент.
Премьер Франции заявил о возможности отмены санкций «в любой момент»
  • Reuters

«Это временный этап, который может быть отменён в любой момент. Мы знаем, почему эти санкции были введены. Я думаю, что Россия об этом знает также», — приводит его слова ТАСС.

Также Филипп заявил, что Франция и Россия должны использовать любую возможность, чтобы диверсифицировать отношения между двумя странами.

Ранее президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, введённого в ответ на антироссийские санкции, до 2020 года. 

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