Путин продлил продэмбарго до конца 2020 года
- РИА Новости
Из документа следует, что меры продлены до 31 декабря 2020 года.
В 2014 году Москва ввела продэмбарго в отношении западных стран в качестве ответа на санкции.
В список запрещённых для поставок в Россию товаров вошли мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи.
Спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрис Джазаири заявил, что потери Евросоюза оказались больше, чем ущерб России.