Путин продлил продэмбарго до конца 2020 года

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RT
Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, введённого в ответ на антироссийские санкции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин продлил продэмбарго до конца 2020 года
  • РИА Новости

Из документа следует, что меры продлены до 31 декабря 2020 года.

В 2014 году Москва ввела продэмбарго в отношении западных стран в качестве ответа на санкции. 

В список запрещённых для поставок в Россию товаров вошли мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. 

Спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрис Джазаири заявил, что потери Евросоюза оказались больше, чем ущерб России.

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