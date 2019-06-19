Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России

Агропромышленный сектор Евросоюза уже оправился от введённых Россией в 2014 году контрсанкций, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Несмотря на трудности, вызванные российским эмбарго, агропродовольственный сектор ЕС продемонстрировал удивительную устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки», — приводит её слова пресс-служба Европарламента.

Как отметила Могерини, с 2013 года, то есть до российских контрмер, общий экспорт сельхозпродукции ЕС в третьи страны вырос на 14,6% и в 2018 году достиг отметки в €137,4 млрд.

Россия ввела эмбарго на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, ЕС, Австралии и Норвегии в качестве ответных мер на санкции.

Политолог Александр Асафов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал продление контрсанкций на 2019 год.