Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России
- Reuters
«Несмотря на трудности, вызванные российским эмбарго, агропродовольственный сектор ЕС продемонстрировал удивительную устойчивость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки», — приводит её слова пресс-служба Европарламента.
Как отметила Могерини, с 2013 года, то есть до российских контрмер, общий экспорт сельхозпродукции ЕС в третьи страны вырос на 14,6% и в 2018 году достиг отметки в €137,4 млрд.
Россия ввела эмбарго на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, ЕС, Австралии и Норвегии в качестве ответных мер на санкции.
Политолог Александр Асафов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал продление контрсанкций на 2019 год.