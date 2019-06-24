В Совфеде отреагировали на призыв фонда MH17 не возвращать Россию в ПАСЕ

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление нидерландского фонда помощи родственникам погибших в авиакатастрофе малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году о том, чтобы не возвращать Россию в ПАСЕ.
В Совфеде отреагировали на призыв фонда MH17 не возвращать Россию в ПАСЕ
  • РИА Новости

«Явно фонд используют, используют трагедию, чтобы в очередной раз выступить против России. Россия в ПАСЕ не навязывается», — заявил Джабаров.

Он также подчеркнул, что российская сторона оказала максимальное содействие расследованию крушения самолёта, следовавшего рейсом MH17.

«Россия всё, что могла, сделала», — отметил сенатор.

Ранее глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал «несостоятельными» обвинения нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, который попросил не возвращать Россию в ПАСЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить