В Совфеде отреагировали на призыв фонда MH17 не возвращать Россию в ПАСЕ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление нидерландского фонда помощи родственникам погибших в авиакатастрофе малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году о том, чтобы не возвращать Россию в ПАСЕ.

«Явно фонд используют, используют трагедию, чтобы в очередной раз выступить против России. Россия в ПАСЕ не навязывается», — заявил Джабаров.

Он также подчеркнул, что российская сторона оказала максимальное содействие расследованию крушения самолёта, следовавшего рейсом MH17.

«Россия всё, что могла, сделала», — отметил сенатор.

Ранее глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал «несостоятельными» обвинения нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, который попросил не возвращать Россию в ПАСЕ.