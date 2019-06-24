В Совфеде отреагировали на призыв фонда MH17 не возвращать Россию в ПАСЕ
- РИА Новости
«Явно фонд используют, используют трагедию, чтобы в очередной раз выступить против России. Россия в ПАСЕ не навязывается», — заявил Джабаров.
Он также подчеркнул, что российская сторона оказала максимальное содействие расследованию крушения самолёта, следовавшего рейсом MH17.
«Россия всё, что могла, сделала», — отметил сенатор.
Ранее глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал «несостоятельными» обвинения нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, который попросил не возвращать Россию в ПАСЕ.