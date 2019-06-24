В Госдуме ответили на призыв фонда MH17 не возвращать Россию в ПАСЕ

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Если встанет вопрос хоть о малейшем ограничении полномочий российской делегации в ПАСЕ, она уедет, заявил глава международного комитета Государственной думы Леонид Слуцкий.
В Госдуме ответили на призыв фонда MH17 не возвращать Россию в ПАСЕ
  • РИА Новости

Так он прокомментировал сообщение De Telegraaf о том, что нидерландский фонд Stichting Vliegramp MH17, созданный в помощь родственникам погибших в авиакатастрофе малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, попросил не возвращать Россию в ПАСЕ.

Слуцкий заявил, что обвинения России в отказе сотрудничать со следствием по данному делу полностью несостоятельны.

По его словам, Москва неоднократно предлагала включить российских специалистов в ССГ, предоставляла различные материалы, однако все инициативы были проигнорированы, а украинской стороне — «заранее отпущена индульгенция».

«Надеюсь, что в ПАСЕ после затяжного кризиса во взаимоотношениях с Россией наконец появятся здравые подходы на основе норм международного права и стандартов и устава Совета Европы, а не очередных голословных утверждений», — цитирует депутата РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия не потерпит никаких ограничений.

«Если встанет вопрос хоть о малейшем ограничении полномочий, не важно, по какой причине, мы покинем Дворец Совета Европы и уедем из Страсбурга», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что многие правительства стран СЕ выступили за проект резолюции, который позволит России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи.

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