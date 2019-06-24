Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы

Отряд кораблей российского Северного флота подошёл к берегам острова Куба.

«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.

Он отметил, что российские моряки 24 июня совершат деловой заход в столицу республики — город-порт Гавану.

Ранее сообщалось, что на Северном флоте в Баренцевом море проведены комплексные противолодочные учения.

Также Newinform сообщал, что Северный флот планирует провести экспедиции по маршрутам исследователей XIX века.