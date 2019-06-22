В ЦПВС заявили о нарушении боевиками в Сирии режима прекращения огня

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики за сутки неоднократно нарушали режим прекращения огня в сирийских провинциях Латакия и Алеппо.

Reuters

Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT. «В течение суток боевики совершили обстрелы населённых пунктов Санджека (дважды), Ардаш-Даг, Бейт-Джнауро, Мамухия, Кинсибба, Сафсафа, Хамрат, Нахшебба провинции Латакия, Эль-Бурайдж и Халаб-Эль-Ждалид провинции Алеппо», — указал он. Ранее в результате обстрела боевиками провинции Алеппо погибли 11 мирных жителей. 17 июня Министерство иностранных дел России назвало военным преступлением ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю.