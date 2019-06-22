Госдеп опроверг сообщения СМИ о передаче Оманом Ирану послания США об атаке

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус опровергла сообщения СМИ о том, что Иран при посредничестве Омана получил сообщение от американского лидера Дональда Трампа с предупреждением о планируемой атаке после ситуации с американским БПЛА.

«Сообщения о том, что послание было передано вчера вечером иранцам через оманский канал связи, полностью ложны. Эти сообщения являются чистой иранской пропагандой», — написала Ортагус в своём микроблоге в Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что Иран при посредничестве Омана получил сообщение от Трампа с предупреждением о планируемой атаке после ситуации с американским БПЛА.

20 июня военнослужащие Ирана сбили беспилотник США. В Тегеране настаивают на том, что американский БПЛА нарушил воздушное пространство страны, при этом в Вашингтоне опровергают данное заявление, подчёркивая, что аппарат в момент ЧП летел «над международными водами».

В Минобороны Ирана назвали инцидент с американским БПЛА попыткой давления Вашингтона. Со своей стороны, лидер США на фоне ситуации со сбитым американским беспилотником заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку».