Косачёв оценил идею демократов США ввести санкции против госдолга России

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал предложение группы членов Демократической партии США о введении антироссийских санкций против суверенного долга России.

«Это предложение укладывается в логику действий американских законодателей, стоящих на антироссийских позициях все последние годы. Логика заключается в том, чтобы санкционными решениями, тем более кодифицированными в американском законодательстве, сертифицировать свои версии о вине России в тех или иных инкриминируемых ей действиях», — заявил сенатор.

По его словам, подобные решения говорят о том, что подозрения о вмешательстве России в американские выборы становятся «неоспоримым фактом», закреплённым в законодательстве США.

«Авторы таких инициатив не утруждают себя никакими доказательствами... Нормальная человеческая и юридическая логика меняются местами, и все причинно-следственные связи разрушаются», — добавил Косачёв.

Ранее группа членов Демпартии США в американской палате представителей предложила ввести санкции против России, которые включают ограничительные меры по российскому суверенному долгу.