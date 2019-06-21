В США вновь предложили ввести санкции против госдолга России

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Группа членов Демократической партии США в американской палате представителей вновь предложила ввести санкции против России, которые включают ограничительные меры по российскому суверенному долгу.
В США вновь предложили ввести санкции против госдолга России
  • Stefan Klein/imageBROKER.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление данной группы, которая называет себя «Коалиция синей собаки».

Своё предложение авторы идеи обосновывают тем, что Россия якобы виновна во вмешательстве в выборы США и другие демократические процессы в других странах. 

Политики предлагают ввести санкции против российских банков, запретить инвестиции в российские СПГ-проекты за рубежом, ввести ограничения против суверенного долга России и против российского киберсектора.

Вместе с тем они выступают за персонализированные санкции против ряда конкретных лиц.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал причины введения санкций в отношении России. Он отметил, что ограничительные меры, в частности, применяются для того, чтобы наказать страну за её независимую внешнюю политику.

3 июня пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на RT оценил влияние санкций Запада против России на инвесторов.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.

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