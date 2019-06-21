В США вновь предложили ввести санкции против госдолга России
- Stefan Klein/imageBROKER.com
- globallookpress.com
Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление данной группы, которая называет себя «Коалиция синей собаки».
Своё предложение авторы идеи обосновывают тем, что Россия якобы виновна во вмешательстве в выборы США и другие демократические процессы в других странах.
Политики предлагают ввести санкции против российских банков, запретить инвестиции в российские СПГ-проекты за рубежом, ввести ограничения против суверенного долга России и против российского киберсектора.
Вместе с тем они выступают за персонализированные санкции против ряда конкретных лиц.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал причины введения санкций в отношении России. Он отметил, что ограничительные меры, в частности, применяются для того, чтобы наказать страну за её независимую внешнюю политику.
3 июня пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на RT оценил влияние санкций Запада против России на инвесторов.
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.