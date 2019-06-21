В США вновь предложили ввести санкции против госдолга России

Группа членов Демократической партии США в американской палате представителей вновь предложила ввести санкции против России, которые включают ограничительные меры по российскому суверенному долгу.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление данной группы, которая называет себя «Коалиция синей собаки».

Своё предложение авторы идеи обосновывают тем, что Россия якобы виновна во вмешательстве в выборы США и другие демократические процессы в других странах.

Политики предлагают ввести санкции против российских банков, запретить инвестиции в российские СПГ-проекты за рубежом, ввести ограничения против суверенного долга России и против российского киберсектора.

Вместе с тем они выступают за персонализированные санкции против ряда конкретных лиц.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал причины введения санкций в отношении России. Он отметил, что ограничительные меры, в частности, применяются для того, чтобы наказать страну за её независимую внешнюю политику.

3 июня пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на RT оценил влияние санкций Запада против России на инвесторов.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.