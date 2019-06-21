Авиакомпания KLM приостановила полёты над частью территории Ирана
- Reuters
Об этом сообщил в эфире Общественной телерадиокомпании Нидерландов NOS представитель KLM.
«Безопасность является нашим главным приоритетом. Мы внимательно следим за всеми событиями, связанными с безопасностью воздушного пространства, и организуем деятельность таким образом, чтобы гарантировать безопасность авиаперевозок», — приводит его слова Интерфакс.
В компании уточнили, что полёты временно прекращены над Ормузским проливом.
Ранее Управление гражданской авиации США запретило авиакомпаниям страны совершать полёты в воздушном пространстве Ирана.
20 июня в Иране сообщили, что после нарушения воздушного пространства страны был сбит разведывательный беспилотник США.
Американский лидер Дональд Трамп впоследствии допустил, что данное решение могло быть принято Тегераном по ошибке.