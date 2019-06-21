Авиакомпания KLM приостановила полёты над частью территории Ирана

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Нидерландская авиакомпания KLM приняла решение приостановить полёты над некоторыми районами Ирана в качестве меры предосторожности после того, как иранские военные сбили американский беспилотник из-за нарушения границы.
Авиакомпания KLM приостановила полёты над частью территории Ирана
  • Reuters

Об этом сообщил в эфире Общественной телерадиокомпании Нидерландов NOS представитель KLM.

«Безопасность является нашим главным приоритетом. Мы внимательно следим за всеми событиями, связанными с безопасностью воздушного пространства, и организуем деятельность таким образом, чтобы гарантировать безопасность авиаперевозок», — приводит его слова Интерфакс.

В компании уточнили, что полёты временно прекращены над Ормузским проливом.

Ранее Управление гражданской авиации США запретило авиакомпаниям страны совершать полёты в воздушном пространстве Ирана.

20 июня в Иране сообщили, что после нарушения воздушного пространства страны был сбит разведывательный беспилотник США.

Американский лидер Дональд Трамп впоследствии допустил, что данное решение могло быть принято Тегераном по ошибке.

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