NI назвал истинную причину для опасений НАТО относительно С-400

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Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 обладают значительными преимуществами по сравнению с аналогами в США и НАТО как средства борьбы в экономической войне, пишет National Interest.

В первую очередь, одним из достоинств С-400 считается прибыль от их продаж в Китай, Индию, Турцию, Саудовскую Аравию и Катар, которая снижает негативный эффект санкций и создаёт базу для дальнейшей модернизации российского вооружения.

Более того, С-400 придаёт России престиж и высокий мировой статус и позволяет укреплять оборонные связи с другими странами, в числе которых Китай.

Как отмечают в издании, это связано с необходимостью организовать обучение военнослужащих и технического персонала других государств, которые планируют использовать российские системы. 

Кроме того, по мнению авторов статьи, С-400 позволяют России участвовать в «гибридной войне».

В качестве примера приводится сделка России и Турции по покупке С-400, которая уже привела «к огромному расколу в альянсе» и в случае окончательного подтверждения станет «важной победой» Москвы.

Ранее в США заявили о готовности обсудить с Турцией компенсацию при возможном отказе Анкары от сделки с Москвой по покупке С-400.

СМИ также передавали о планах администрации президента США Дональда Трампа ввести в июле санкции против Турции в случае покупки С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против третьих стран из-за С-400.

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