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Грушко прокомментировал данные СМИ о санкциях США против Турции из-за С-400

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Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что сделка по закупке Турцией у России ЗРК С-400 отвечает международным правилам, к настоящему времени все решения по сделке приняты.
Грушко прокомментировал данные СМИ о санкциях США против Турции из-за С-400
  • РИА Новости

Таким образом дипломат прокомментировал сообщения средств массовой информации относительно того, что Соединённые Штаты в скором времени могут ввести санкции против Турции из-за покупки у России С-400.

«Мы уже давно высказывали позицию. Каждое суверенное государство имеет право выбрать своих партнёров в военно-технической сфере. Все решения приняты, эта сделка отвечает международным правилам», — цитирует его РИА Новости

Ранее СМИ передавали, что администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа рассматривает возможность введения в июле санкций против Турции из-за покупки российских ЗРК С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций в отношении ряда стран из-за С-400.

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