Грушко прокомментировал данные СМИ о санкциях США против Турции из-за С-400
- РИА Новости
Таким образом дипломат прокомментировал сообщения средств массовой информации относительно того, что Соединённые Штаты в скором времени могут ввести санкции против Турции из-за покупки у России С-400.
«Мы уже давно высказывали позицию. Каждое суверенное государство имеет право выбрать своих партнёров в военно-технической сфере. Все решения приняты, эта сделка отвечает международным правилам», — цитирует его РИА Новости.
Ранее СМИ передавали, что администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа рассматривает возможность введения в июле санкций против Турции из-за покупки российских ЗРК С-400.
Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций в отношении ряда стран из-за С-400.