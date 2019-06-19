Чижов: у ССГ ещё есть время для изучения доказательств России по делу MH17

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью RT заявил, что у международной Совместной следственной группы (ССГ) ещё есть время для того, чтобы принять во внимание доказательства, представленные Москвой, по делу о катастрофе с малайзийским лайнером.

«Насколько я помню, начало судебного процесса по рассматриваемому делу запланировано на март следующего года — ещё есть время на то, чтобы рассмотреть все те доказательства, которые может или могла бы представить российская сторона», — сказал он.

Ранее Чижов прокомментировал ход расследования причин катастрофы с малайзийским лайнером в 2014 году, подчеркнув, что в нём нет ни намёка на объективность.

Также в Министерстве иностранных дел России назвали голословными заявления, озвученные ССГ, о якобы причастности россиян к крушению в 2014 году лайнера, следовавшего рейсом МН17.