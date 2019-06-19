В США надеются на скорое возобновление содержательных контактов с КНДР

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Спецпредставитель Соединённых Штатов по КНДР Стивен Биган заявил, что Вашингтон надеется на скорое возобновление содержательных контактов с Пхеньяном.
В США надеются на скорое возобновление содержательных контактов с КНДР
  • Reuters

«Я хотел бы отметить, что дверь для переговоров открыта и мы ожидаем и надеемся, что в недалёком будущем мы возобновим этот процесс в содержательном ключе», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что получил «очень тёплое» письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

В середине марта эксперт Евгений Ким в беседе с НСН оценил заявление КНДР о том, что США должны пересмотреть свой «метод расчётов» для продолжения переговоров с Пхеньяном по вопросу денуклеаризации.

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