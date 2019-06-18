Посол рассказал о перспективных для диалога России и США направлениях
Об этом сообщает ТАСС.
«Проблематика Афганистана, Корейского полуострова, ситуация в Сирии могут стать отправными точками по выправлению российско-американских отношений», — заявил российский посол на площадке World Affairs Council («Совет по международным делам») в Сиэтле.
Антонов также отметил, что поддерживает деловые контакты со спецпредставителями США по Афганистану, Сирии и КНДР Залмаем Халилзадом, Джеймсом Джеффри и Стивеном Биганом.
Ранее Антонов призвал объединить усилия для преодоления русофобии в США.