Посол рассказал о перспективных для диалога России и США направлениях

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Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона по ситуации в Афганистане, Сирии и на Корейском полуострове могут стать отправными точками для выправления отношений.

Об этом сообщает ТАСС.

«Проблематика Афганистана, Корейского полуострова, ситуация в Сирии могут стать отправными точками по выправлению российско-американских отношений», — заявил российский посол на площадке World Affairs Council («Совет по международным делам») в Сиэтле.

Антонов также отметил, что поддерживает деловые контакты со спецпредставителями США по Афганистану, Сирии и КНДР Залмаем Халилзадом, Джеймсом Джеффри и Стивеном Биганом.

Ранее Антонов призвал объединить усилия для преодоления русофобии в США.

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