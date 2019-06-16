Посол России призвал объединиться для преодоления русофобии в США

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Посол России в США Анатолий Антонов призвал стремиться к улучшению российско-американских отношений и объединить усилия для преодоления русофобии в Соединённых Штатах.

Соответствующее заявление российский посол сделал на конференции соотечественников «Сохранение российского культурно-исторического наследия и русского языка в США» в Вашингтоне.

«В искреннем стремлении способствовать улучшению российско-американских отношений требуется объединение усилий по противостоянию русофобии. В непростых условиях надо работать вместе над восстановлением и поддержанием дружественных, взаимоуважительных отношений между Россией и США», — цитирует Антонова РИА Новости.

По его словам, это возможно за счёт создания положительного образа России, укрепления деловых и профессиональных контактов граждан двух стран, прежде всего, молодёжи.

Ранее в США на рассмотрение конгресса внесли законопроект, который предлагает оценить «военные потребности балтийских стран» для противостояния России.

Подробнее — в материале RT.

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