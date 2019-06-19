В Госдуме утвердили текст заявки на подтверждение полномочий делегации в ПАСЕ
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Заявка сформирована, текст сформирован. Но подавать мы её будем после изменений в регламент», — пояснил он.
Ранее комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял резолюцию, в которой рекомендовал разрешить России представить свои полномочия на июньской сессии.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье вернуть права делегации страны в полном объёме.