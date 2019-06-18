Лавров прокомментировал инцидент с танкерами в Оманском заливе
- РИА Новости
Лавров добавил, что Россия призывает все стороны не допустить резких действий по ситуации в Оманском заливе.
«Надо потребовать от всех сторон проявлять сдержанность и не допускать резких действий, тем более на основе той же самой логики, которую Запад применял во многих других случаях под названием «хайли лайкли», — сказал он.
13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар.
После этого США обвинили Иран в нападении на суда. С такими заявлениями выступили госсекретарь Майк Помпео и президент Дональд Трамп.
В Иране же категорически отрицают причастность к ЧП.
В свою очередь, главы МИД ЕС призвали к деэскалации в связи с ЧП в Оманском заливе.