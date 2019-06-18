Лавров прокомментировал инцидент с танкерами в Оманском заливе

Россия не располагает разведывательными данными по инциденту с танкерами в Оманском заливе, который произошёл 13 июня. С таким заявлением выступил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Лавров добавил, что Россия призывает все стороны не допустить резких действий по ситуации в Оманском заливе.

«Надо потребовать от всех сторон проявлять сдержанность и не допускать резких действий, тем более на основе той же самой логики, которую Запад применял во многих других случаях под названием «хайли лайкли», — сказал он.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар.

После этого США обвинили Иран в нападении на суда. С такими заявлениями выступили госсекретарь Майк Помпео и президент Дональд Трамп.

В Иране же категорически отрицают причастность к ЧП.

В свою очередь, главы МИД ЕС призвали к деэскалации в связи с ЧП в Оманском заливе.