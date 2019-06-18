В Госдуме ответили на призыв Эстонии продлить санкции против России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, который выступил за продление санкций в отношении России.

Ранее глава МИД Эстонии заявил, что решение России упростить процедуру получения российских паспортов жителями Донбасса показывает, что Москва не намерена выполнять минские соглашения.

«Я считаю, что эти основания для продолжения антироссийской политики надуманные. Россия не является участником минских соглашений. Она, на ряду с Францией и Германией — лишь гарант их исполнения. Договариваться между собой должны стороны конфликта — киевский режим и ЛНР с ДНР. Украинский же лидер, как известно, вчера заявил о том, что он не собирается вести переговоры с руководством республик», — сказал он.

Морозов также обратил внимание, что эстонская сторона «пытается повесить на Москву те ошибки, которые делает Киев».

«Я бы посоветовал министру иностранных дел Эстонии внимательнее относиться к тем заявлениям, которые звучат в контексте реализации минских соглашений», — подытожил депутат.

Ранее Рейнсалу выступил за продление санкций в отношении России, а также за их расширение.